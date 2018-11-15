Захарова посмеялась над принципами Германии

Поводом для эмоциональной реакции официального представителя МИД Марии Захаровой стало сообщение в СМИ о том, что в Германии говорят о снятии антироссийских санкций, но, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, речь идет о принципах.

Захарова раскритиковала одностороннюю позицию Меркель, заявив, что в некоторых вопросах канцлер Германии не была столь принципиальна:

«СМИ: «Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в германских экономических кругах все чаще звучат призывы к улучшению отношений с Россией и снятию санкций. «Однако речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить», – сказала Меркель на открытии третьего германско-украинского экономического форума в Берлине», – процитировала Захарова сообщение Меркель в Facebook.

«Принципы?! У Европы?!! Какие?!», – спросила российский дипломат. Она напомнила, что именно канцлера ФРГ Ангелу Меркель американские спецслужбы нещадно прослушивали.

«А это, как вчера сказал глава МИД Швейцарии, пример «нелегальной разведывательной деятельности», с которой Европа не может мириться. И что? Что было сделано канцлером «из принципа», какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы «что-то» объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?», – задается вопросом Захарова.

Она вспомнила и ситуацию с украинской наводчицей Надеждой Савченко.

«Дня не проходило, чтобы в ФРГ не говорили о том, как она «томится в российских застенках». А сейчас? В застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает. Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko? Список «принципов» можно продолжать до бесконечности», – подытожила Захарова.

Ранее она назвала подоплеку конфликта в Керченском проливе.