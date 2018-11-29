Ученые разгадали одну из главных загадок средневековой чумы

Чума убивает людей быстрее крыс и других разносчиков заразы из-за сбоев в работе одного из вариантов системы самоуничтожения клеток человека, выяснили российские ученые.

Исследование биологов представлено в журнале PNAS, передает РИА «Новости».

«Благодаря этому человеческие клетки, не способные умереть, продолжают служить резервуаром для инфекции. Эти помогает понять, почему в средние века чума оказалась настолько губительна именно для человека, а грызуны, которые были переносчиками этой болезни, выживали», – рассказал ученый Петрозаводского государственного университета Александр Полторак.

Несколько вспышек эпидемий в раннем и других периодах средневековья были вызваны различными штаммами одной и той же бактерии – Yersinia pestis.

Это удалось установить благодаря извлечению ДНК болезни из костей погибших от чумы в разное время. Также ученые установили, что чума была спутникам человечества во все время его расселения в Европе и Азии за последние 10 тыс. лет.

Ученые занялись вопросом, как распространялась чума и были ли крысы единственными переносчиками заболевания.

Полторак вместе с другими исследователями, включая ученых из США и Китая изучили, что происходит с иммунными клетками человека и других млекопитающих при заражении чумой.

Проникнувший в организм микроб нападает на клетки иммунной системы и выделяет набор белков, который мешает переваривать бактерии. Чума закрепляется в организме и выделяет токсины, разрушающие тромбы и другие защитные механизмы.

Организм пытается предотвратить этот сценарий и заставляет зараженные клетки самоуничтожаться при появлении следов болезни. Ранее ученые полагали, что этот механизм одинаково работает у людей, крыс и других млекопитающих, однако команда Полторака установила, что это не так.

Эксперименты на мышах показали, что попадание псевдотуберкулезной палочки в иммунные клетки разрушает молекулы белка ТАК1, препятствующий самоуничтожению клеток.

Другие молекулы белковых выключателей смерти также отключаются, а в мембране иммунной клетки появляются дыры. Благодаря этому клетки умирают, а ее содержимое, включая сигналы о присутствии чумной палочки, выходят наружу.

Оказалось, что человеческие макрофаги действуют иначе. При заражении Yersinia pestis они умирают по стандартному сценарию, после которого клетка распадается на обособленные части, перевариваемые другими иммунными клетками.

Полторак считает, что человеческая версия белка GSDMD слишком хорошо сопротивляется токсинам чумной бактерии, из-за чего присутствие болезни скрывается от других иммунных клеток.

Эта особенность, считают исследователи, стала главной причиной успеха чумы, именно благодаря ей чуме удалось распространяться на гигантские расстояния.

Ранее ученые установили, что чума проникла в Европу благодаря торговцам пушниной из Руси, продававших товар, закупленный на Урале.