Дамаск заявил об участии иностранцев в обстреле Алеппо химзарядами

Обстрел Алеппо химическими зарядами был произведен при поддержке иностранных сил, прежде всего Турции, заявил глава делегации сирийского правительства на переговорах в Астане, постоянный представитель арабской республики при ООН Башар Джаафари.

«Террористические группировки не могли применить химическое оружие, если им не дали зеленый свет те, кто контролирует данные организации», – приводит его слова ТАСС.

«Мы знаем, кто им поставил химическое оружие. Мы имеем в виду турок в первую очередь», – сказал он.

Джаафари добавил, что Дамаск применит «другие меры», если не удастся добиться отвода турецких войск на севере Сирии дипломатическим путем.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что Запад обвинили в химической атаке на Сирию.

Напомним, вечером в субботу, 24 ноября, боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. По разным данным, госпитализированы от 70 до 107 мирных жителей. Самолеты ВКС России уничтожили террористов.