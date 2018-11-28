У побитого Нурмагомедовым бойца Макгрегора возникли новые проблемы с законом

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор превысил скорость за рулем и был лишен водительских прав на полгода.

Макгрегор за рулем внедорожника Range Rover превысил допустимую скорость на 54 километра в час, сообщает Би-би-си.

Его остановили полицейские ирландского графства Китдэйр. Спорсмен двигался со скоростью в 154 км/ч, на этой трассе действует ограничение в 100 км/ч.

Его оштрафовали на 1 тыс. евро и лишили прав управления транспортными средствами на полгода. После этого Макгрегор извинился перед судьей.

Отмечается, что у Макгрегора есть и другие 12 зафиксированных нарушений правил дорожного движения.

6 октября Макгрегор проиграл в бою российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову титул чемпиона.

Напомним, ирландский боец был арестован за нападение на автобус с российским атлетом. Макгрегору грозило тюремное заключение на срок до 7 лет, депортация из США без права въезда в страну, но суд приговорил его к пяти дням общественных работ.