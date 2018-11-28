Испанский журналист образно описал поездку в плацкарте РЖД

Испанский журналист Хавьер Колас в статье для El Mundo поделился впечатлением от поездки в плацкартном вагоне РЖД, указав на царящую там «дружескую обстановку».

Колас написал, что «путешествие на поезде по России возвращает к рассказам о людях, растворившихся в необъятности девятнадцатого и двадцатого веков», передает РИА «Новости».

По мнению журналиста, «самой непередаваемой частью этого волшебства» являются плацкартные вагоны, которые, как он отмечает, скоро должны исчезнуть – испанец имеет в виду, очевидно, анонсированное РЖД обновление парка плацкартных вагонов.

Он сделал акцент на «дружеской обстановке», царящей в вагоне, которая, как он считает, редко встречается в других местах.

«Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга», – делится впечатлениями от поездки журналист.

Колас пишет, объясняя свой выбор, что вагоны-купе представляют собой разновидность «русской рулетки», в то время как в плацкарте все «растворяется в среднестатистической среде», так как «поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой», то есть «как обычный день нашей жизни, только запоминающийся».

Напомним, в ноябре появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочки» РЖД) Петр Иванов сообщал, что стоимость билетов в новых вагонах будет не выше, чем в обычных. Пассажиры уже успели оценить новые плацкарты РЖД.