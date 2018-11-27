Осквернившего могилу Канта злоумышленника зафиксировали видеокамеры

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что злоумышленника, осквернившего памятник и могилу философа и ученого Иммануила Канта в Калининграде, зафиксировали камеры видеонаблюдения; его уже ищут.

«Человек в темной куртке, на велосипеде, с рюкзаком и бутылкой из-под коньяка. Мы его уже видим, ведем и обязательно задержим», – цитирует Алиханова портал «Калининград.Ru».

По мнению губернатора, за осквернением памятника и могилы Канта «очень вероятно» стоят «манипуляторы общественным мнением из среды политтехнологов». «Да не обидятся на меня политтехнологи», – добавил глава региона.

Напомним, в ночь на вторник в Калининграде памятник и могилу Канта облили краской.