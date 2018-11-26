Ева Лонгория умоляет Дональда Трампа не стрелять в невинных детей

Голливудская актриса Ева Лонгория призвала лидера США Дональда Трампа относиться к семьям мигрантов с состраданием и достоинством. Звезда также обвинила США в бедах тех стран, откуда беженцы стремятся уехать.

«Кидаться слезоточивым газом в детей? Это не преступники. Это семьи, ищущие убежища. Конечно, мы должны защищать наши границы, но мы должны использовать эти ресурсы для защиты нашей страны от террористов. Это ребенок в подгузнике. О чем вы думаете Дональд Трамп? Я прошу вас относиться к ним с состраданием и с достоинством», – написала Лонгория в Instagram.

Актриса заявила, что мигранты «бегут из стран, раздираемых наркотиками», что исторически связано с нестабильностью, которую вызвали США.

«Это дети и матери, ищущие убежища. Эта фотография разбила мне сердце и веру в человечество», – подытожила Лонгория.

Отметим, что актриса снялась в сериале «Отчаянные домохозяйки». Ее героиня, Габриэль Солис, приехала в США из Мексики, скрываясь от отчима.

Ранее Трамп тоже пригрозил закрыть границу с Мексикой, где собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки. Позже стало известно, что не менее 500 мигрантов попытались прорваться в США с территории Мексики.