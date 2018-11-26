Киев заявил о 20 украинских «военнопленных» в России

Так называемый представитель президента Украины в «Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что свыше 20 украинских военных попали «в плен» к России.

«Не менее шести раненых; более двух десятков военнопленных», – заявил он в Facebook.

Отметим, что украинские военные корабли и их экипажи не «взяты в плен», а задержаны за нарушение российской границы. В России открыто соответствующее уголовное дело.

Кроме того, ранения получили не шестеро, а трое украинцев. Это произошло из-за того, что экипажи украинских кораблей отказались выполнять законные требования России. Корабли ВМС Украины продолжали опасные маневры даже после предупреждений со стороны российских силовиков.