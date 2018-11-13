Киев обвинили в уничтожении монашества на Западной Украине

Киев, решением минюста лишая УПЦ права пользования зданиями Почаевской лавры, взял курс на передачу ее новообразуемой церковной организации, а значит на уничтожение монашества на территории Западной Украины, заявили в Свято-Успенской Почаевской лавре.

«В настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие – уничтожение монашества на территории Западной Украины», – говорится в заявлении на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.

Отмечается, что Почаевский городской совет отказался от выполнения законного решения суда, обязывающего передать Свято-Успенской Почаевской лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов.

Кроме того, с 2000 года «это уже третья попытка превратить святыню в музей». В лавре считают, «что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел».

В свою очередь глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что Свято-Успенская Почаевская лавра и дальше будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, так как отмена госрегистрации не его права на пользование сооружениями, а решение минюста может быть обжаловано в суде, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что решение минюста Украины не отменяет договор о пользовании с 2003 года. Также право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации.

Напомним, в пятницу министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ Московского патриархата.

До этого, в середине ноября, в Тернопольской области Украины возбудили уголовное дело по передаче нескольких сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ в 2003 году по указу Виктора Януковича, который на тот момент занимал пост премьер-министра страны.