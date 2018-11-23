Вице-спикер парламента Грузии заявила о готовности направиться в Абхазию

Вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили заявила о готовности направиться в Сухум для прямых переговоров с властями Абхазии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я готова вместе с членами моей команды направиться в Абхазию. Без прямого диалога с абхазами, с осетинами страну не объединить», – сказала она в пятницу в Батуми.

«Нам надо исправлять ошибки, совершенные ранее Саакашвили. Будем говорить в Абхазии, в Москве, в Брюсселе, в Страсбурге», – отметила она.

Ирма Инашвили и ее соратники проводят акции по стране в преддверии второго тура президентских выборов, который состоится 28 ноября. Они призывают не голосовать за ставленника Саакашвили – экс-главу МИДа Григола Вашадзе. «Патриоты» заявили поддержке на выборах Саломе Зурабишвили, независимого кандидата, в чью пользу выступает правящая «Грузинская мечта».

«Альянс патриотов», который имеет шесть из 150 мандатов в парламенте Грузии, поддерживает контакты с коллегами в России, регулярно проводя там встречи. В настоящее время в Москве находятся два депутата от «Альянса патриотов».