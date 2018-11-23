Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу повышался на 13 копеек – до 65,75 рубля, курс евро вырос на 17 копеек, составив 75,02 рубля.

Стоимость нефти с утра снижалась до 61,92 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».