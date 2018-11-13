В США резко раскритиковали попытки Вашингтона изолировать Россию

Попытки изолировать Россию являются «тщеславной глупостью», которая приведет лишь к противоположному эффекту, заявил заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн.

Коэн считает, что идея об изоляции России говорит о «скудоумии» США в области внешней политики; на данный момент нельзя говорить о какой-либо изоляции, так как после 2014 года Москва стала самой активной дипломатической столицей в мире, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал The Nation.

Он отметил, что Россия расширяет военно-политическое и экономическое партнерство с различными странами по всему миру, в том числе и с Евросоюзом (ЕС), который ввел против Москвы санкции.

Кроме того, Москва является архитектором и основным координатором трех важнейших переговорных процессов – по Сирии, Сербии и Косово, и даже по Афганистану.

Историк подчеркивает, что ни одно из государств в этом веке не может соперничать с Россией в успешности дипломатии.

Учитывая, что Москва в последние годы добилась значительных дипломатических успехов и что милитаристская внешняя политика США приносит горькие плоды, Вашингтону пора начать учиться у России, а не требовать от нее полного подчинения американским взглядам на мировую политику и соответствующего поведения, считает Коэн.

Если же Вашингтон не сделает этого, что США, скорее всего, попадут в еще большую самоизоляцию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о зацикленности Вашингтона на санкциях, которая уже приобрела характер паранойи.