Решено создать новые скафандры для работы в космосе

В следующем году, с началом финансирования очередной программы эксплуатации Международной космической станции, в России может начаться разработка следующего поколения скафандров для работы в открытом космосе, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Рассчитываем, что туда (в новый этап финансирования программы эксплуатации МКС во второй половине 2019 года – прим. ВЗГЛЯД) войдет задача разработки нового скафандра», – приводит его слова РИА «Новости».

В настоящее время, сообщил Поздняков, у заказчиков нет сформулированных технико-коммерческих предложений, но общие вопросы уже обсуждались с РКК «Энергия» и Роскосмосом.

«То есть разработка как таковая пока не началась, формулируются основные требования», – пояснил он.

По словам Позднякова, новое поколение скафандров станет более эргономичным по просьбе космонавтов.

В последние два года на Международную космическую станцию отправлены скафандры нового поколения «Орлан-МКС», в котором установлена автоматическая система терморегулирования, а также заменены резиновые гермооболочки скафандра на полиуретановые.

В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты предлагают использовать свои скафандры вместо российских «Орланов» для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway.