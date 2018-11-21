Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский миллиардер Джордж Сорос поддерживал антиправительственные протесты в Стамбуле в 2013 году, пишет Bloomberg.

Эрдоган назвал Сороса «знаменитым венгерским евреем» и обвинил его в поддержке митингов в 2013 году в центре Стамбула. Протесты оказались крупнейшим политическим вызовом, с которым на тот момент премьер Эрдоган столкнулся, пишет Bloomberg.

По словам президента Турции, Соросу помогал «местный коллаборационист» Осман Кавала, который уже более года находится в тюрьме за финансирование митингов.

Акции протеста в Стамбуле вспыхнули в мае 2013 года и продолжались несколько месяцев. Причиной стало решение властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Протесты переросли в волну выступлений против политики Эрдогана.

Жертвами беспорядков стали пять человек, количество пострадавших достигло 5 тыс.