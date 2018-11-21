Россия и Ирак договорились о координации в сфере нефти и газа, иракский минфин выразил готовность помочь российским компаниям при возникновении сложностей во время работы в Ираке, сообщает министерство.

Также минфин Ирака заявляет, что ряд российских финансовых учреждений готов финансировать иракские компании для поддержки военных и технических проектов, передает РИА «Новости».

Между тем, ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о добыче нефти с Иракским Курдистаном, который собирался добиться независимости от Багдада. 20 октября 2017 года Роснефть объявила о начале эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане, однако Багдад назвал этот контракт недействительным.