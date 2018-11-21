В ГИБДД Уфы объяснили продолжение работы после смерти посетителя

В Госавтоинспекции Башкортостана объяснили, что не прекратили работу по регистрации автомобилей после того, как в здании умер мужчина, поскольку посетители записались на прием через портал госуслуг и у каждого из них было ограничено время.

В уфимском здании регистрационного отдела ГИБДД 60-летний посетитель потерял сознание в очереди и скончался до приезда медиков, передает РИА «Новости».

Глава республиканского ГИБДД в своем блоге сообщал, что погибший имел заболевание сердечно-сосудистой системы и перенес недавно операцию, у него мог оторваться тромб.

На Youtube опубликовали видеозапись с места трагедии. На ней зафиксировано, что в помещении лежит тело, через которое перешагивают посетители, чтобы подойти к регистрационному окошку.

«Люди приехали с районов республики регистрировать свои машины в основном по записи через госуслуги, и у каждого свое определенное время подачи документов. Сотрудники ведомства действовали по инструкции, как только выяснилось, что мужчине плохо, оградили его от толпы, вызвали скорую, вызвали следственную группу, и оказывали медицинскую помощь до приезда медиков», – сообщил источник агентства в ГИБДД региона.

«Приехавшие на вызов следователи огородили тело погибшего для проведения следственных действий», – добавил источник в республиканском Следственном комитете.