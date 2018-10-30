Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обвинили в антисемитизме из-за того, что он назвал израильского пиарщика Моше Глюкхафта правящей «Грузинской мечты» «еврейским аферистом», это не первый случай подобных высказываний бывшего грузинского лидера по отношению к евреям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Община евреев Грузии высказала «возмущение и осуждение антисемитского и дискриминационного заявления», сделанного Саакашвили, который «оскорбил весь еврейский народ».

Как отмечается в заявлении, это не первый раз, когда Саакашвили так отзывается о евреях.

«Аналогичные антисемитские, дискриминационные и оскорбительные термины экс-президент употребил ранее по адресу депутата парламента Грузии Шота Шалелашвили», – напомнили евреи Грузии.

Со своей стороны, лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в прямом эфире телекомпании «Имеди» принес извинения еврейскому народу за высказывания Саакашвили.

«Мы наняли профессионала (пиарщика из Израиля). Саакашвили об этом отзывается в плохом тоне. Евреи наши друзья, нашей дружбе 26 веков. Я сам приношу извинения нашим любимым евреям, коммуникацией с которыми горжусь, это умный, мудрый народ», – сказал Бидзина Иванишвили.

Высказывания Саакашвили также осудили аккредитованные в Грузии дипломаты, Народный защитник, представители неправительственных организаций.

«Грузинская мечта» поддерживает на выборах президента, второй тур которых состоится 28 ноября, экс-главу МИД Саломе Зурабишвили, а партия Саакашвили «Единое национальное движение» – другого экс-главу МИД Григола Вашадзе. С прибытием пиар-технолога из Израиля заметно активизировалась кампания в поддержку Саломе Зурабишвили.

Бидзина Иванишвили назвал «националов» в эфире «Имеди» «деструктивной оппозицией», а также выразил уверенность в том, что Вашадзе не выиграет выборы.

По словам Бидзины Иванишвили, экс-президент Грузии, находящийся сейчас в Амстердаме, и его партия хотят «революционных сценариев», что, в том числе, очень негативно для международного имиджа Грузии и развития экономики.

Он также сказал, что «националы» готовятся к беспорядкам, но «на это у них не хватит ресурса».