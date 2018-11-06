На выборах в Грузии заметили «пиарщиков Ксении Собчак»

Группа из семи пиар-технологов, сотрудничавших ранее с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак, ныне работает в штабе кандидата в президенты Грузии от оппозиции Григола Вашадзе, который представляет партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Сам Григол Вашадзе заявил, что руководитель этой группы имиджмейкеров Виталий Шкляров «родился в Белоруссии, из-за несогласия с политикой (президента Александра) Лукашенко в 90-е годы эмигрировал в США, где стал гражданином этой страны», сообщила телекомпания «Имеди».

«Мой советник Шкляров никогда не жил в России, он там был только дважды», – сказал Вашадзе, ранее работавший в МИД СССР и возглавлявший МИД Грузии при Саакашвили.

По данным телекомпании «Имеди», все остальные члены этой группы – граждане России, что касается ее руководителя, то его родной язык – русский, а он сам «всей своей карьерой связан с Россией».

Шкляров заявил, что прибыл помочь грузинской оппозиции «бороться с пропагандой».

Накануне председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обратился к гражданам Грузии, призвав к объединению перед вторым туром президентских выборов, чтобы не допустить реванша сторонников экс-президента Михаила Саакашвили.

По его словам, Саакашвили и его сторонники «включили на полную мощность машину лжи, хотят все разрушить любой ценой», что несет в себе «опасность дестабилизации».

В первом туре президентских выборов 28 октября приняли участие 46% избирателей. Победила Зурабишвили, но с небольшим отрывом от Вашадзе. Зурабишвили набрала 38,64%, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе – 37,74%.

Правящая партия ставит перед собой задачу привести к урнам электорат, который не голосовал в первом туре в том числе и из-за разочарования в «Грузинской мечте».