Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 16 копеек – до 66,01 рубля, курс евро снизился на 9 копеек – до 75,16 рубля.

Стоимость нефти выросла до 63,28 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».