Воевавшего в Сирии замначальника академии Генштаба обвинили в мошенничестве

Бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, замначальника Военной академии Генштаба Сергей Чварков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и обвиняется в том, что за три года похитил 6 млн рублей при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СК России по Москве в апреле 2018 года в отношении неустановленных лиц. Первым и пока единственным его фигурантом 57-летний Чварков стал совсем недавно. До этого он проходил по делу в качестве свидетеля, пишет «Коммерсант».

На днях Чваркова вызвали на очередной допрос, по окончании которого генералу предъявили обвинение. По окончании следственных действий Чваркова отпустили домой, обязав на следующий день явиться в суд для избрания относительно новой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Фактически генерал оказался под домашним арестом, в рамках которого ему разрешили прогулки по три часа утром и вечером.

В основу уголовного дела лег заключенный три года назад госконтракт между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех» на 400 млн рублей. Следователи считают, что Чварков в рамках договора с бизнесменами разработал схему по хищению денежных средств. Как следует из материалов дела, якобы по указанию генерала от Академии Генштаба в НПО было откомандировано для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн рублей в виде заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле эти командированные были так называемыми мертвыми душами, а все их деньги доставались самому Чваркову.

Следствие располагает показаниями нескольких свидетелей, которые заявили, что передавали генералу конверты, в которых «по ощущениям были деньги».

«Кроме весьма невнятных показаний нескольких свидетелей, никаких прямых доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемому деянию следствие не представило. Генерал Чварков действительно был ответственным от академии за взаимодействие по госконтрактам с коммерческими структурами, но к их финансовой составляющей никакого отношения не имел», – заявил адвокат обвиняемого Павел Лапшов.

Коллеги Сергея Чваркова как из Генштаба ВС России, так и из Минобороны отзываются о нем преимущественно положительно, употребляя термины «интеллектуал», «профессор» и «стратег». Несмотря на сугубо кабинетные должности, он был на хорошем счету у руководства военного ведомства. Именно Чварков с мая по октябрь 2016 года возглавлял координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии, обеспечивая прохождение гуманитарных конвоев и занимаясь переговорами с «патриотической оппозицией», которую зачастую удавалось переманить на сторону правительственных войск для борьбы с радикальными исламистами. За участие в сирийской кампании генерал был отмечен орденом «За военные заслуги», а также получил ведомственную медаль.