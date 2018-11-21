Стало известно о попытках сенатора США помешать Прокопчуку возглавить Интерпол

Сенатор США Марко Рубио через Госдеп и американский минюст пытался уговорить другие страны голосовать против избрания россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола, сообщил помощник Рубио.

CNN не называет имя источника, но сообщает, что офис Рубио работал с минюстом и Госдепом, чтобы «лоббировать государства-участницы против голосования за Прокопчука», передает ТАСС.