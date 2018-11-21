Россия усомнилась во включении в группу «судей» из ОЗХО

Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов сомневается, что российских представителей включат в состав создаваемой в ОЗХО атрибутивной группы, которая будет определять виновных в использовании химического оружия.

По словам Каламанова, у него есть «серьезные сомнения», что в эту «небольшую группу» включат представителей России или хотя бы стран ОДКБ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Он отметил, что в последние годы снижается участие России и дружественных ей государств в органах ОЗХО. При этом «химическая школа и профессионалы, которые работают в России и на международной арене», общепризнаны, подчеркнул Каламанов.

«Это нас удивляло», – заявил он.

Каламанов возглавляет российскую делегацию на конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.

Напомним, ОЗХО наперекор России одобрила увеличение бюджета для создания атрибутивной группы, которая будет определять виновных в использовании химического оружия.