СК начал проверку данных об учителе, сломавшем палец школьнику

Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сказала, что следствие ведет проверку информации из СМИ, согласно которой учительница русского языка и литературы сломала палец мальчику из пятого класса.

В понедельник на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет, где мать ребенка рассказывала об учительнице, сломавшей ее сыну палец в результате физического насилия. В СМИ говорилось, что после внутренней проверки школы педагога уволили, пишет РИА «Новости».

«По указанию руководства главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту возможного применения учителем одной из столичных школ физического насилия к учащемуся 5 класса».

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После этого действиям учителя и руководства школы будет дана правовая оценка.

Ранее министр просвещения Ольги Васильевой приняла решение взять под личный контроль три случая рукоприкладства учителей в адрес учеников.