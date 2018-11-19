Минпромторг предупредил о возможном ухудшении качества топлива на независимых АЗС

Министерство промышленности и торговли опасается, что из-за ситуации с ценами на нефтепродукты возможно ухудшение качества топлива на независимых АЗС, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С одной стороны, мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что у сетевых АЗС, имеющих прямой контракт с производителем, не должно возникнуть подобной проблемы, так как они получают качественный продукт от крупных нефтяных перерабатывающих компаний.

По словам Мантурова, проблемы с качеством топлива возникали на мелких АЗС, чтобы исправить ситуацию, с 1 января 2018 года были введены оборотные штрафы.

«С одной стороны, мы контролируем химический состав, с другой – вопрос, связанный с недоливом. Это также накладывает определенные обязательства на компании», – сказал Мантуров.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам оперативно проверить сведения СМИ о дефиците топлива на независимых АЗС в ряде регионов. Как сообщали СМИ, независимые АЗС испытывают подобные проблемы из-за решения правительства о заморозке цен и действий крупных нефтекомпаний.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте между независимыми АЗС и нефтяниками.