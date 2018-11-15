Козак поручил проверить сведения о нехватке топлива на независимых АЗС

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам оперативно проверить сведения СМИ о дефиците топлива на независимых АЗС в ряде регионов, сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

«Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах», – передает его слова РИА «Новости».

Джус пояснил, что надзором на топливном рынке занимается ФАС, но правительство также отслеживает ситуацию на бирже в динамике. Также Козак изучит оперативные доклады антимонопольной службы и Минэнерго по ситуации на бирже.

Ранее СМИ сообщили, что независимые АЗС испытывают недостаток топлива из-за решения правительства о заморозке цен и действий крупных нефтекомпаний в связи с этим.