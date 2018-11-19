МИД Финляндии выразил послу России беспокойство из-за сбоя GPS на учениях НАТО

Министерство иностранных дел Финляндии в понедельник выразило российскому послу Павлу Кузнецову обеспокоенность ситуацией с нарушением сигнала спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), которое пытаются приписать России.

«Вызванному в МИД послу РФ была выражена обеспокоенность помехами GPS и созданием таким образом среди прочего опасности для гражданской авиации», – передает ТАСС текст заявления финского внешнеполитического ведомства.

«От России мы ожидаем дополнительную информацию и ответственного поведения», – указали там.

Напомним, глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявлял, что Хельсинки проверяют нарушения работы системы GPS во время учений НАТО, к этому, по его мнению, могла быть причастна Россия.

В Совфеде обвинения Финляндии и Норвегии по поводу GPS-сбоя назвали «смешными».

В Кремле сообщили, что ничего не знают о помехах в работе GPS во время учений НАТО.