Цена барреля нефти Brent поднялась выше 67,3 доллара

Нефть эталонных марок в начале этой неделе уверенно растет; так, январский фьючерс на Brent утром понедельника, 19 ноября, поднялся на 0,55 доллара (0,82%) – до 67,31 доллара за баррель.

WTI подорожала на 0,68 доллара (1,20%) – до 57,14 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

В пятницу Brent росла на 0,84% – до 67,17 доллара за баррель, WTI – увеличивалась на 0,74%, составив 56,88 доллара за баррель