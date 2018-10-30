В США охотник подстрелил оленя с трупом на рогах

В американском штате Кентукки охотник застрелил оленя, на рогах которого оказалась разлагающаяся голова другого животного; департамент рыбных ресурсов и дикой природы штата опубликовал фото мужчины и его добычи.

На рогах убитого оленя висела голова другого оленя с рогами. При этом труп на рогах подстреленного оленя уже разложился. В сообщении департамента в Facebook отмечается, что неясно, при каких обстоятельствах у оленя на рогах оказался труп другого животного.

Охотник Боб Лонг из округа Маршалл (штат Кентукки) застрелил оленя в предыдущие выходные.

The USA Today пишет, что разложившаяся голова оленя принадлежала, скорее всего, сопернику подстреленного оленя, который погиб в сражении между двумя животными. Скорее всего, олень-победитель не смог избавиться от тела соперника, однако труп истлел до такой степени, что остальное тело животного отвалилось и на рогах осталась только голова.