Экс-президенты Раджоелина и Раваламанана возглавили борьбу за пост главы Мадагаскара

Борьбу за пост президента Мадагаскара возглавили два бывших лидера этой страны – Андри Раджоелина и Марк Раваламанана, один из которых в 2009 году сверг другого с помощью госпереворота.

Согласно опросам, на выборах президента Мадагаскара во второй тур выйдут Андри Раджоелина и Марк Раваламанана. Ни один из них не набрал, согласно результатам опроса, более 50% голосов. У Раджоелины – 39,19%, у Раваламананы – 35,29%, сообщает Al-Jazeera.

Последний президент Мадагаскара, который сложил полномочия в сентябре, Эри Радзаунаримампианина, набрал, согласно результатам опроса 8,84% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2009 году в Мадагаскаре произошли массовые беспорядки, унесшие жизни более 130 человек, и госпереворот, в результате которого был свергнут действующий президент Марк Раваломанана, а к власти пришел 34-летний диджей Андри Раджоелина. Раваломанана был вынужден покинуть остров и уехать в Южную Африку. В 2011 году Раваломанана был заочно осужден за гибель 30 оппозиционных демонстрантов.

В 2011 году на Раджоелину было совершено покушение, а в 2012 году власти Мадагаскара подавили военный мятеж.