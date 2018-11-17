Си Цзиньпин объяснил причину замедления роста мировой экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа – Новой Гвинее, назвал причину замедления роста мировой экономики.

По словам Си Цзиньпина, пока мир проходит через процесс трансформации развития, глобальный экономический рост омрачен протекционизмом и обособленностью, передает ТАСС.

«Только открытость и сотрудничество могут дать больше возможностей и создать больше пространства для развития», – считает председатель КНР.

Говоря об экономической ситуации в мире, Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время «экономика Азиатско-Тихоокеанского региона выглядит наиболее динамичной и многообещающей», являясь двигателем глобального роста.

Ранее площадь Си Цзиньпин пообещал нарастить импорт в Китай до 40 трлн долларов.