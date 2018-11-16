Умер американский писатель и сценарист Уильям Голдман

В Нью-Йорке на 88-м году жизни умер американский драматург и сценарист Уильям Голдман, сообщает Washington Post.

Голдман умер в собственном доме в Манхэттене. По словам дочери писателя, причиной смерти стал рак толстого кишечника и пневмония, передает ТАСС.

Голдман дважды становился лауреатом премии «Оскар».

В 1970 году он получил статуэтку в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за самый кассовый голливудский вестерн «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», в котором главные роли сыграли Пол Ньюман и Роберт Редфорд, а в 1977-м – за сценарий к картине «Вся президентская рать», посвященной расследованию Уотергейтского скандала.