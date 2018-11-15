Финляндия сообщила о переговорах с Россией по поводу сбоя GPS на учениях НАТО

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что Хельсинки ведут по дипломатическим каналам переговоры о расследовании сбоев работы GPS во время учений НАТО.

«Власти продолжают расследовать этот вопрос. Этот вопрос обсуждается с Российской Федерацией по дипломатическим каналам. Финляндия считает, что такая деятельность не должна угрожать воздушному движению, например», – сказали в МИД Франции.

Сообщается также, что Финляндия считает надежными выводы Норвегии о сбоях в работе GPS, передает РИА «Новости».

МИД Финляндии отправило по этой ситуации доклад в комитет по иностранным делам парламента страны.

Напомним, глава правительства Финляндии Юха Сипиля сказал в интервью, что Россия может оказаться причастной к сбою сигнала. Несмотря на ответ Кремля об отсутствии связи между сбоями и деятельностью России, Норвегия заявила, что считает Москву причастной к нестабильной работе GPS во время учений.