Подготовка космонавтов изменилась после аварии «Союза»

Подготовка экспедиции на МКС изменилась после аварии ракеты «Союз-ФГ», рассказал российский космонавт Олег Кононенко на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

«В единицу времени увеличилось количество часов и предметов в части науки, ведь претерпела изменения научная часть, плюс добавился выход, который планировался в ноябре, а теперь перенесен на декабрь», – цитирует Кононенко РИА «Новости».

Основной экипаж включает в себя кроме Кононенко канадского астронавта Давида Сен-Жака и американского астронавта Энна Макклейна. В дублирующем экипаже числятся космонавт Александр Скворцов, европейский астронавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.

На этой неделе они сдали экзамены на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз» и российского сегмента МКС.

Планируется, что экспедиция отправится на МКС в 14.31 мск 3 декабря. После аварии 11 октября это будет первый экипаж, отправившийся на станцию.

Межведомственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи, которые отправятся на МКС.

Астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жа, между тем, заявили, что уверены в надежности пилотируемого корабля «Союз-МС-11» и ракеты-носителя «Союз-ФГ», передает ТАСС.

«Если что-то нештатное происходит, то всегда есть выход из таких ситуаций, и это придает уверенность», – сказал Сен-Жак.

«В случае отказов, мы всегда знаем, что есть дублирование систем безопасности. Система аварийного спасения работает успешно», – сказала астронавт Макклейн. Она также отметила, что во время аварии ракеты-носителя 11 октября система аварийного спасения «сработала великолепно».

«И самое главное, что ребята вернулись обратно целыми», – резюмировала Макклейн.