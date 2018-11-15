Германия и Франция решили создать парламентское собрание двух стран

С 2019 года начнет работать парламентское собрание Франции и Германии; 50 немецких и столько же французских депутатов будут проводить два совместных заседания ежегодно, сообщил председатель германского бундестага Вольфганг Шойбле.

Шойбле рассказал, что места в делегациях будут распределяться пропорционально представительству фракций в бундестаге и национальном собрании Франции, передает Deutsche Welle.

По мнению председателя бундестага, регулярные встречи немецких и французских парламентариев позволят им найти точки соприкосновения во многих спорных вопросах.

Это, например, о создание общеевропейской армии, за что выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Депутат бундестага Андреас Юнг, возглавляющий германо-французскую группу парламентариев, заявил в интервью агентству AFP, что одним из вопросов для обсуждения в новом органе должно стать будущее атомной электростанции Фессенхайм.

Немецкие власти уже давно настаивают на закрытии старейшей французской АЭС, расположенной на границе двух стран, однако французская сторона опасается потери рабочих мест и затягивает решение.

Ожидается, что соглашение о создании парламентского собрания будет торжественно подписано 22 января 2019 года, в 56-ю годовщину подписания Елисейского договора, который служит основой союзнических отношений ФРГ и Франции.

В этот же день планируется подписание нового соглашения между Берлином и Парижем об углублении сотрудничества в различных сферах.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания европейских вооруженных сил. Идею поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Макрона за эту идею. Мнение американского лидера разделила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.