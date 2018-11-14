В Кремле подтвердили встречу Путина с лидером Косово

Президент России Владимир Путин общался с лидером Косово Хашимом Тачи в Париже в кулуарах торжественных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это, собственно, была не встреча в нашем понимании, это было общение в кулуарах», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что Путин общался со многими участниками торжеств в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, в числе которых был и Тачи. «Они, действительно, пожали руки, сфотографировались», – уточнил Песков.

По словам Пескова, в разговоре с Тачи Путин сказал о необходимости нахождения консенсуса с Сербией.

«И конечно, он сказал, что та договоренность, которая будет обеспечена самими сторонами, будет поддержана нами. Собственно, по-другому быть не может», – отметил он.

В понедельник лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сообщал, что в ходе короткой беседы в Париже обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения между Приштиной и Белградом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о смысле встречи Тачи и Путина.