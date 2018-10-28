Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве?

«В Париже я встретился с президентом РФ Владимиром Путиным», – написал в понедельник в Twitter лидер самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии с российским лидером.

Кремль не сообщал о встрече с главой этого государственного образования, чью независимость Россия не признает. Программа пребывания в Париже 11 ноября на торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны не предусматривала отдельных переговоров с другими лидерами. Вместе с тем в Кремле не исключали контактов «на ногах» с участниками мероприятий. К таким встречам, по всей видимости, относилась и краткая беседа Путина и Тачи.

«Сосредоточились на диалоге, направленном на нормализацию отношений между Косово и Сербией для всестороннего обязательного соглашения. В этом вопросе позиция президента Путина была четкой: «Если вы (Косово и Сербия) достигнете мирного соглашения, Россия его поддержит», – написал Тачи.

«Судя по комментарию Хашима Тачи в Twitter, французы оказали ему огромное внимание на юбилее, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. – Они поместили Тачи в почетные ряды среди лидеров стран – главных участников Первой мировой войны. Хотя, во-первых, и Косово не было тогда как государства, и Албания, которая только была создана, очень опосредованно принимала участие в Первой мировой».

В Белграде резко отреагировали на сам факт появления лидера косовских сепаратистов в Париже. Сербский телеканал РТС сообщил: президент Александр Вучич выразил недоумение тем, что организаторы парижских торжеств «поставили Тачи за Путиным», так что лидер косоваров все время попадал в фокус камер во время торжеств.

Что же касается Хашима Тачи, также известного как Змей (с тех времен, когда он был полевым командиром «Армии освобождения Косово»), то он успешно использует свое присутствие на Парижском форуме, в том числе для того, чтобы подтвердить собственный вес в мировой политике.

«Тачи ходит и общается с великими людьми и пишет потом об этом в Twitter. О том, что он, например, общался с Трампом, и Трамп всячески поддержал эти переговоры, что он подошел к Путину, и Путин его поддержал, и так далее, – отметил Энгельгардт. – Нужно понимать, что в самой Приштине сейчас не самая благоприятная ситуация – конфликты с премьером Рамушем Харадинаем, с другими местными политиками и партиями. Соответственно, ему очень важно демонстрировать и свою активность, и свои успехи в международной политике, показывать всем, что он видная фигура, что он пользуется реальным международным весом и что такого человека оттеснять с косовской политической сцены неправильно».

Выгода бывшего полевого командира, ставшего почти настоящим президентом, понятна. Но выгодно ли России то, что факт беседы с российским лидером стараниями Тачи оказывается в фокусе внимания? По мнению Энгельгардта, есть опасность, что «сейчас эта история будет раскручиваться (в том числе в Сербии) в первую очередь недоброжелателями Москвы – чтобы переложить на Россию и на президента России ответственность за возможные тяжелейшие уступки на переговорах Белграда и Приштины о признании независимости Косово», – предполагает Энгельгардт.

Переговоры, которые упомянул эксперт, ведутся по вопросу о фактическом признании Косово и проходят под присмотром Брюсселя. В сентябре глава евродипломатии Федерика Могерини заявила: в ЕС рассчитывают, что соглашение Белграда и Приштины будет заключено уже к маю 2019 года. Те, кому выгодно было бы «переложить ответственность» за вынужденные уступки сербов косоварам, «явно будут пытаться отбелить свой имидж и пытаться подорвать престиж и влияние России в регионе», – считает Энгельгардт.

Но эта возможность «негативной раскрутки», отметим, лишь версия. И возможно, что позитивный эффект будет более значительным. Вопрос в том, нужна ли помощь Москвы в каких-либо контактах Белграда с Приштиной.

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Реальный переговорный процесс между Косово и Сербией заглох примерно полгода назад и постепенно уходит в область «бряцания оружием», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Евгений Крутиков.

Косовары, вопреки указаниям европейских структур и даже НАТО, вовсю формируют собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов, для которой намерены закупить вооружений на 300 млн евро. В августе косовско-албанские власти не дали создать автономные муниципалитеты сербских общин на севере самопровозглашенной республики. Это, напомним, было единственным согласованным условием для продолжения переговоров между Белградом и Приштиной.

Тогда же начали распространяться слухи о возможной эскалации насилия в Северном Косово. В конце сентября сербские войска были приведены в состояние боевой готовности. На этом фоне в последние месяцы Белград и Приштина обсуждают некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики, отмечает ТАСС.

Крутиков отмечает:

«Хорошо, если реальный переговорный процесс удастся возобновить, потому что, несмотря на разные взгляды на эту тему, новая война на Балканах никому не нужна».

Однако возобновить переговоры в процессе случайной встречи на праздничном обеде в Париже, по мнению собеседника, практически нереально.

Но в целом Россия ведет – или, по крайней мере, до сих пор вела – очень рациональную политику по отношению к Сербии, отмечает Энгельгардт. Москва последовательно настаивает на соблюдении резолюции ООН 1244 по признанию суверенитета Сербии над Косово. «Эта политика позволяет Белграду хоть как-то отстаивать свой суверенитет над Косово», – указывает эксперт. С другой стороны, Москва не позволяет нынешним сербским властям поддаться давлению Запада. «Например, месяц назад Вучич ездил в Москву и представлял свою идею фактического признания косовской независимости, и получил отрицательный ответ. А основная часть электората Вучича – русофильский электорат». – напоминает Энгельгардт. Следовательно, Вучич не мог не учесть это «нет», сказанное Москвой.

Россия не заинтересована в том, чтобы Косово было признано Белградом, в первую очередь потому, что такое признание чревато приемом Косово в НАТО, полагает Энгельгардт. Албания, напомним, включена в альянс с 2009 года, Черногория – с 2017-го. Отсутствие территориальных споров (а признание Косово со стороны Белграда будет означать, что «споров нет») открывает дорогу к принятию в НАТО самой Сербии.

«Уже возникают новые региональные проблемы на юге Сербии, где живут албанцы, в Санджаке, где есть босняки-мусульмане. И «для обеспечения безопасности» страна вынуждена будет вступить в НАТО, – прогнозирует Энгельгардт. – Вслед за этим неизбежно вступление Боснии и Герцеговины. Республика Сербская даст на это добро. Вся территория Балкан может оказаться в НАТО. Для России с точки зрения ее государственных интересов это становится проблематичным».

Следовательно, присутствие России в «косовском вопросе» (например, в качестве посредника в мирных переговорах о судьбе Северного Косово) означает, что Москва не устраняется от проблем региона – и это дает шанс «русофильской партии» оказать влияние на руководство страны и не дать реализоваться упомянутому выше сценарию. Поэтому и рукопожатие с Хашимом Тачи может сослужить хорошую службу.

Тем более что, как напомнил Крутиков, это не первый случай, когда лидер косоваров общается с представителями российской власти. «Конечно, не с президентом. Но он приезжал в Москву, он был на переговорах в Госдуме. Никто же не говорит, что они настолько «прокаженные», что с ними не надо разговаривать», – заметил собеседник.