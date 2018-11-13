В Москве iPhone XS купили за ванну с мелочью

В одном из московских магазинов покупатель расплатился за iPhone XS ванной, полной мелочи, рассказала представитель re:Store Людмила Семушина.

«В понедельник вечером в наш магазин... пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей», – сообщила Семушина, передает РИА «Новости».

Они приобрели iPhone XS, стоимостью около 100 тыс. рублей.

Продавец считал принесенные деньги около двух часов, после чего покупатели ушли из магазина вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь, добавила Семушина.

Фотографию с ванной представитель магазина опубликовала в своем профиле Facebook.