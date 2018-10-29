В Госдуме дали характеристику новому послу Белоруссии в России

«Фигуру более знакомую с проблематикой российско-белорусских отношений, чем Владимир Семашко, найти трудно», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя его назначение на пост посла Белоруссии в России.

«Семашко опытнейший политик, он работал заместителем премьера, до этого министром по нефтяным ресурсам и первым заместителем, постоянно участвовал во всех переговорах, связанных с Россией, в том числе и по «чувствительным» вопросам, таким как переработка нефти», – отметил Калашников.

Депутат назвал выбор Лукашенко правильным и обоснованным нынешней ситуацией, добавив, что ожидать от Семашко стоит профессионализма и квалификации, но не жесткости, а прагматизма.

«Ему не нужно учиться и слушать россказни некоторых политиков, не только российских, но и белорусских. Думаю, он сходу войдет в курс дела. Он прошел уже все: и жесткость, и прагматизм, и уступки – все это в его судьбе было. И он уже знает, где нужна жесткость, а где прагматизм и компромисс», – пояснил парламентарий.

При этом Калашников отметил, что Семашко будет наделён специальными полномочиями по аналогии со своим коллегой, послом Российской Федерации в республике Беларусь Михаилом Бабичем.

«Можно стопроцентно сказать, что он будет наделен специальными полномочиями. Для переговоров с президентом России у каждой страны есть определенные возможности и так называемые, наместники. У Семашко есть прямой доступ к Лукашенко в любое время дня и ночи, и это гораздо правильнее, нежели наделения его каким-то статусом», – добавил Калашников.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом страны в России бывшего вице-премьера Владимира Семашко.

По словам Лукашенко, посол республики в Москве должен обладать особыми полномочиями.

«Он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к президенту (Белоруссии) в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией», – сказал Лукашенко.

Семашко по совместительству будет полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года Владимир Семашко занимал должность заместителя премьер-министра Белоруссии, до этого был первым вице-премьером.

В правительстве Семашко курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.