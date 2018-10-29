России предрекли роль главного поставщика газа в Европу до 2040 года

Несмотря на прогнозируемое значительное снижение спроса на голубое топливо в Европе, Россия в период до 2040 года останется основным поставщиком газа в ЕС, такую оценку опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

По оценке МЭА, спрос на газ в ЕС значительно снизится к середине 2020 годов и достигнет 408 млрд кубометров к 2040 году (на 16,4% меньше уровня 2017 года). После падения собственной добычи ЕС начнет наращивать импорт, этот показатель вырастет до 86% к 2025 году, передает РИА «Новости».

«Россия останется крупнейшим поставщиком газа в регионе и одним из наиболее дешевых, но это влияние должно ослабнуть на значительно более интегрированном европейском рынке газа, где покупатели будут иметь доступ к разным источникам газа», – сказано в тексте прогноза.

В базовом сценарии МЭА к 2040 году в целом спрос на газ в мире вырастет на 45% в сравнении с 2017 годом и составит 5,399 трлн кубометров. Основной рост ожидается в Китае и странах Ближнего Востока. В Индии, как ожидают эксперты, спрос на газ утроится, в странах Юго-Восточной Азии – увеличится в 1,7 раза.

Добыча газа в мире к 2040 году вырастет на 43% – до 5,399 трлн кубометров, причем сланцевый газ составит половину прироста, считают в МЭА.

Кроме того, МЭА считает, что нефтедобыча в России снизится к 2040 году на 0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлогодней оценкой – до 9,4 млн баррелей в сутки (почти на 17,5% от уровня 2017 года в 11,4 млн баррелей).

Международное энергетическое агентство также повысило свою оценку по цене на нефть на 2025 год на 6% – до 88 долларов за баррель, на 2040 год – на 0,9%, до 112 долларов за баррель.

В середине сентября сообщалось, что европейские партнеры Газпрома запросили на следующие 10 лет такие объемы поставок газа, что они уже превышают возможности существующей инфраструктуры компании.

Президент России Владимир Путин отмечал, что российские компании являются оптимальным поставщиком газа в Европу. В связи с этим он указал на необходимость газопровода «Северный поток – 2» для ЕС.