Сибиряк с секретным клинком напал на росгвардейца

Житель Новосибирска подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии с помощью вмонтированного в трость клинка, сообщает региональный СУ СК.

По версии следствия, 42-летний мужчина пришел в магазин за спиртным и начал его употреблять на месте, однако отказался расплатиться, сообщается на сайте ведомства.

Продавец вызвал сотрудников Росгвардии, но мужчина отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Он открутил от трости ручку и нанес сотруднику удар в область груди вмонтированным металлическим клинком.

Сотрудник находился в бронежилете и не получил телесных повреждений.

Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Сейчас проводится комплекс следственных действий, расследование продолжается.

В 2017 году сотрудница новосибирской колонии напала с мечом на священника и нанесла ему три удара по голове.