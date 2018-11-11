Трамп отказался отвечать на вопрос, кем для него является Путин

Президент США Дональд Трамп по прибытии на рабочий завтрак лидеров государств в Париже отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кем он считает российского лидера Владимира Путина.

Трамп последним прибыл на завтрак лидеров. Перед входом в Елисейский дворец из толпы журналистов у него спросили по-английски, кем для него является Путин – другом или партнером. Трамп развернулся к журналистам, но в ответ лишь пожелал «хорошего ланча», следует из видео, опубликованного El Pais.

В пятницу Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным.

Между тем, рабочий завтрак лидеров государств уже начался. Путин сидит рядом с президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. За одним столом с ними также находится президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры России и США могут обсудить ситуацию с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.