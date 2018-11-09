Трамп охарактеризовал отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал, что у него сложились хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают СМИ.

Глава Белого дома сказал, что у него сложились хорошие отношения с росийским президентом, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Также Трамп подтвердил, что планирует встретиться с российским президентом на саммите G20 в Аргентине.

Ранее сообщалось, что из-за просьбы президента Франции Эммануэля Макрона полноформатная встреча президентов США и России в Париже не состоится, однако все же лидеры смогут увидеться.