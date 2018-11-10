В Египте собрались узаконить одну из давних теневых профессий

Парламент Египта рассматривает закон о парковках в надежде упорядочить хаотичное размещение автомобилей на улицах и вывести из тени бизнес парковщиков.

Число людей, организующих платную парковку, в Египте выросло вслед за увеличивающимся количеством личных автомобилей, – ежедневно на улицы Каира выезжают 3 млн автомобилистов, передает РИА «Новости».

В таких условиях поиск парковочного места становится проблемой. Строящихся стоянок не хватает. На помощь автомобилистам приходят парковщики. Они блокируют пустующие у обочин места подручными материалами (сломанными знаками, стульями, кирпичами), а потом за небольшую плату освобождают для «клиента».

По оценкам СМИ, доходы от парковок в зависимости от района могут достигать сотен долларов в день.

Рассматриваемый парламентом «Закон о парковках» должен ликвидировать теневой бизнес.

«Закон, регламентирующий парковки, необходим, чтобы пресечь бесчинства нелегальных парковщиков и незаконное обогащение через использование городской инфраструктуры», – сказал замглавы комитета местного самоуправления в парламенте Египта Ахмед Сулейман Хелиль.

Предполагается, что местные власти начнут выделять места под стоянки, а все парковщики будут иметь статус сотрудников местных муниципалитетов. Также будет установлена стоимость парковки, порядок оплаты, размер штрафов за нарушения.

Сами парковщики боятся, что новый закон лишит их заработка, так как устроиться на работу в муниципальную структуру они не смогут.