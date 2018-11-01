Ряд городов Крыма согласились на введение курортного сбора

С мая 2019 года в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте начнут взимать курортный сбор, сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Курортный сбор составит 10 рублей (в сутки – прим. ВЗГЛЯД). Он будет введен в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Период взимания – с 1 мая по 30 сентября. Это эксперимент. Его целью является понимание финансовых механизмов и их эффективности», – приводит «Интерфакс» слова Волченко.

Изначально в эксперименте согласились принять участие Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район. Весной 2018 года в Госсовете Крыма решили отложить его начало на следующий год, чтобы сформировать списки операторов сбора, а также разработать системы учета плательщиков и регулирования ситуаций с отказом от оплаты.

Также от курортного сбора отказалась Евпатория, мотивировав свое решение неготовностью отрасли к таким изменениям. По мнению местных властей, такое решение может привести к отказу от внутреннего туризма в пользу зарубежного.

Летом 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о курортном сборе. Согласно документу, в 2018 году сбор не должен превышать 50 рублей в сутки на человека, а с 2019 года – 100 рублей.

В Краснодарском крае определили ставку курортного сбора в размере 10 рублей. По оценкам местных властей, это может принести доход в размере 270 млн рублей за 2018 год.

Ставропольский край собрался брать с туристов по 50 рублей, а Алтайский край – по 30. Операторами становятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые размещают приезжающих. Собирают оплату со всех, кто остановился в гостиницах или других местах проживания свыше суток.