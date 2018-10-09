Жители Минвод опубликовали видео встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин посетил город Минеральные воды Ставропольского края, главу государства встретили аплодисментами.

Горожане сняли на видео прибытие Путина в Минеральные воды во вторник вечером после посещения вместе с премьером Дмитрием Медведевым яблоневых садов. На кадрах, размещенных в городском сообществе в Instagram, можно услышать восторженные овации.

Жители Минеральных вод окружили президента, пытаясь его потрогать и пообщаться с ним.

«Путин на улице в Минеральных водах подошел к стоявшим у администрации людям, через минуту вокруг была толпа», – написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин на улице в Минеральных водах: Подошел к стоявшим у администрации людям, через минуту вокруг была толпа pic.twitter.com/E29ycuayN4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 октября 2018 г.

Ранее в понедельник Путин и премьер-министр Медведев прибыли в Ставропольский край. На встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в президента премьера накормили станичным обедом, состоящим из котлеты с пюре, борща и салата.