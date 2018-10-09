Названы самые востребованные специалисты в России

Директор Ситуационного центра социальной-экономического развития регионов России РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Смелов рассказал о том, какие профессии в России являются самыми востребованными.

По его словам, больше всего стране нужны специалисты в сферах здравоохранения, информационных технологий, образования, науки и спорта, а также промышленности, пишет «Российская газета».

Также Смелов рассказал, что в университете разработали систему мониторинга, которая отслеживает все выложенные в России вакансии и анализирует предъявляемые к соискателям требования.

Согласно данным системы, бакалавров ищут в 22% объявлений. Почти половина из них (46%) – о поиске специалистов в сфере информационных технологий. Им же готовы назначить самую высокую среднюю зарплату – около 54 тыс. рублей в месяц. Ещё 22% объявлений нацелены на специалистов в сфере образования.

Смелов отметил, что в области экономики самыми востребованными специалистами являются бухгалтеры.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал профессии, которые, по его мнению, являются для страны ключевыми.