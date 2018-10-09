Украинские эксперты чуть не подрались в эфире российского канала

Украинские эксперты Михаил Погребинский и Вадим Трюхан поругались в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Трюхан долго выступал и в какой-то момент обратился к коллеге: «Господин Погребинский, помолчите!».

В ответ Погребинский заметил, что Трюхан говорит «все время».

В ответ Трюхан заявил, что менторов не звал.

«Вы здесь каждый день позорите Украину», – ответил Погребинский.

Трюхан ответил, что это его оппонент позорит Украину. «Мне пишут и просят сказать, чтобы вы сюда не ездили», – добавил он.

После рекламы ведущая в разговоре с Погребинским заметила, что он чуть не подрался с Трюханом во время перерыва.

Запись эфира опубликована на YouTube (спор Погребинского и Трюхана – с 55-й минуты).

В августе историк Евгений Спицын в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» задался вопросом, почему Москва еще не уничтожила Киев с помощью ядерного оружия.