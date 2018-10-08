ЦБ сообщил о возможности снижения ключевой ставки

Центробанк России заявил, что сможет вернуться к снижению ключевой ставки.

По их словам, это может произойти к концу 2019 – началу 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ.

Ранее повышение ключевой ставки на 0,25% (с 7,25% до 7,5%) позволило укрепиться рублю. По словам Центробанка, повышение было продиктовано усиленным риском инфляции на фоне ожидаемых новых санкций США в отношении России.