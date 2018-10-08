Журналисты собрались рассказать об уклонении Трампа от налогов

Журналисты New York Times намерены опубликовать новые материалы о том, как нынешний президент США Дональд Трамп уклонялся от налогов в 1990-х годах.

На прошлой неделе Сюзанн Крейг, Дэвид Барстоу и Расс Бюттнер опубликовали скандальную статью про Трампа. Крейг заявила, что «есть еще ниточки и зацепки», журналисты получили «большой объем информации» и продолжат публикации.

Крейг считает, что первый материал еще не уложился в сознании, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

«История определяет фактологическую сюжетную линию, которая сильно отличается от принятой в целом», – заявила она, добавив, что получен «экстраординарный объем документов», на работу с которыми ушло полтора года.

NYT утверждает, что с молодости Трамп получил от империи своего отца в области недвижимости не менее 413 млн долларов за содействие в уходе от налогообложения. Его родители передали детям деньги и недвижимость на сумму свыше 1 млрд долларов. Налог должен был составить не менее 550 млн долларов (ставка в 55%), но было выплачено только 52,2 млн долларов (по ставке около 5%).

При этом налоговые органы США почти не мешали Трампу уходить от уплаты налогов, хотя использовались не только сомнительные, но и явно противозаконные схемы, пишет издание.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергли опубликованную NYT информацию.