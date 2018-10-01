Опубликованы судейские оценки в бою Нурмагомедова и Макгрегора

Журналист официального сайта UFC Дэймон Мартин опубликовал таблицу баллов, которые судьи выставляли россиянину Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору в титульном бою в легком весе турнира UFC.

Перед тем, как Макгрегор сдался, судьи отдавали победу Нурмагомедову, пишет «Чемпионат».

Общий счет по итогам трех раундов: 29–27.

Первый и второй раунды, по мнению судей, завершились победой Нурмагомедова, третий – Макгрегора (10–9, 10–8, 9–10).

Here's the scorecard for Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor before the fight was finished for anyone curious #UFC229 pic.twitter.com/nNPztDjTxG — Damon Martin (@DamonMartin) 7 октября 2018 г.

Напомним, бой, который проходил в Лас-Вегасе, завершился в четвертом раунде победой россиянина. Нурмагомедов применил удушающий прием.